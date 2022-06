Oriana, 14 anni, travolta da un’auto guidata da un anziano: stava andando alla festa della scuola (Di martedì 14 giugno 2022) Non c’è stato nulla da fare per Oriana Fregoni. La tragedia è avvenuta mentre la 14enne si stava recando alla festa del suo Liceo. Doveva essere una serata di divertimento tra adolescenti per festeggiare la tanto attesa fine dell’anno scolastico. Ma per Oriana Fregoni – 14enne di Lodi – è finita in tragedia. La ragazzina L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 14 giugno 2022) Non c’è stato nulla da fare perFregoni. La tragedia è avvenuta mentre la 14enne sirecandodel suo Liceo. Doveva essere una serata di divertimento tra adolescenti per festeggiare la tanto attesa fine dell’anno scolastico. Ma perFregoni – 14enne di Lodi – è finita in tragedia. La ragazzina L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

oriana_libori : @QRepubblica Come fare? Come ha fatto la Romania molti anni fa: ha espulso i Rom da tutto il territorio nazionale. - lellinara : RT @giuliomeotti: I suoi nemici non erano solo islamici e islamofili che la volevano morta o in galera, ma gli italiani senza coraggio che… - infoitinterno : Oriana Fregoni morta sulle strisce pedonali a 14 anni: in strada servono più tutele - HSIXTYNINE : @oriana_libori @Lucillab4 Ancora vi illudete che possiate ottenere qualcosa votando? Non avete vissuto in Italia ne… - andreastoolbox : #Oriana Fregoni è morta a 14 anni, per i suoi giovani amici 'passerà il dolore ma non il ricordo' -