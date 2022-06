Ora che è tornata l’inflazione basta con la politica dell’emergenza permanente (Di martedì 14 giugno 2022) È tornata l’inflazione e l’Italia non ha niente da mettersi. Il livello generale dei prezzi sta crescendo a un ritmo senza precedenti dall’introduzione dell’euro. L’andamento del prezzo dei prodotti energetici ne è una forte componente ma non è possibile ridurre a esso il fenomeno. La Banca centrale europea, dopo un decennio di politiche non convenzionali che hanno messo abbondante paglia per fare esplodere questo incendio inflattivo, si trova costretta a valutare un rialzo dei tassi. E le nostre finanze pubbliche sono completamente spiazzate, perché l’esecutivo aveva puntato tutto su previsioni di crescita economica rivelatesi irrealistiche, abdicando a qualsiasi controllo sul bilancio dello Stato. La strada battuta dal governo italiano finora – chiedere altri soldi all’Europa, in una specie di Pnrr infinito – non è percorribile. Quel che era vero del ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 giugno 2022) Èe l’Italia non ha niente da mettersi. Il livello generale dei prezzi sta crescendo a un ritmo senza precedenti dall’introduzione dell’euro. L’andamento del prezzo dei prodotti energetici ne è una forte componente ma non è possibile ridurre a esso il fenomeno. La Banca centrale europea, dopo un decennio di politiche non convenzionali che hanno messo abbondante paglia per fare esplodere questo incendio inflattivo, si trova costretta a valutare un rialzo dei tassi. E le nostre finanze pubbliche sono completamente spiazzate, perché l’esecutivo aveva puntato tutto su previsioni di crescita economica rivelatesi irrealistiche, abdicando a qualsiasi controllo sul bilancio dello Stato. La strada battuta dal governo italiano finora – chiedere altri soldi all’Europa, in una specie di Pnrr infinito – non è percorribile. Quel che era vero del ...

Pubblicità

CB_Ignoranza : Era il 2016 e Klopp aveva deciso di commentare così il trasferimento di Pogba al Manchester United. Sono passati 6… - reportrai3 : Sono passati quasi 8 anni ma le indagini su Expo sono un tema di cui nessuno parla volentieri nella Procura di Mila… - antoniospadaro : Quello che sta succedendo ora in #Ucraina noi lo vediamo così perché è più vicino a noi e tocca di più la nostra se… - GHERARDIMAURO1 : ORA, OSTIA PONENTE, ANCORA, DA LUNGHISSIMO LUNGHISSIMO LUNGHISSIMO TEMPO, STRADA CHIUSA, LA VIA DANILO STIEPOVICH,… - cobica13953 : RT @Stefano173456: ????Non sentite il rantolo della fine? Bruciato Salvini e il salvinismo, ora provano con lei. I media corrotti di questo p… -