"Opportunista, ipocrita": scoppia la mega rissa all'Isola dei famosi (Di martedì 14 giugno 2022) Vaporidis affronta Nick Luciani, uno dei Cugini di Campagna. E succede di tutto. Uno scontro epocale. “Sei finto! Opportunista ipocrita”, dice l'attore romano di "Notte prima degli esami". Inutile negare che le incomprensioni tra i concorrenti del reality show di Canale 5 sono ormai arrivate alle stelle. Forse anche per colpa della mancanza di cibo. Vaporidis perde le staffe, non appena viene a sapere che Nick Luciani si rivolge a Edoardo Tavassi e dice: “Inizialmente siamo stati molto affiatati, poi hai coalizzato molto con lui, pure quella lite che ho visto, io ero presente quella volta e sei venuto a lamentarti da me da amico, con lui gli hai ridato una possibilità”. Luciani fa un rimprovero al fratello di Guendalina: “Noi liti del genere non le abbiamo mai fatte, e questo un po' mi ha dato fastidio. Io mi sono Isolato non per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Vaporidis affronta Nick Luciani, uno dei Cugini di Campagna. E succede di tutto. Uno scontro epocale. “Sei finto!”, dice l'attore romano di "Notte prima degli esami". Inutile negare che le incomprensioni tra i concorrenti del reality show di Canale 5 sono ormai arrivate alle stelle. Forse anche per colpa della mancanza di cibo. Vaporidis perde le staffe, non appena viene a sapere che Nick Luciani si rivolge a Edoardo Tavassi e dice: “Inizialmente siamo stati molto affiatati, poi hai coalizzato molto con lui, pure quella lite che ho visto, io ero presente quella volta e sei venuto a lamentarti da me da amico, con lui gli hai ridato una possibilità”. Luciani fa un rimprovero al fratello di Guendalina: “Noi liti del genere non le abbiamo mai fatte, e questo un po' mi ha dato fastidio. Io mi sonoto non per ...

Pubblicità

HomelandClaire : @TwittGiorgio @GiorgiaMeloni @FratellidItalia No Giorgio , non è così, adoro le Donne , con la D maiuscola,… - LaGio_91 : Praticamente con #Mercedesz al televoto si può già dire che chiunque vinca degli uomini sarà il finalista. Se non s… - PimpinellaR : RT @LaGio_91: Ilaaaaaaa Vlaaaaa Caaaaa Mandate fuori sta opportunista, falsa, ipocrita, viscida e leccaculo di #Estefania. Svegliatevi caz… - LaGio_91 : Ilaaaaaaa Vlaaaaa Caaaaa Mandate fuori sta opportunista, falsa, ipocrita, viscida e leccaculo di #Estefania. Svegl… - BurlandiGianni : RT @BabiloniaAly: Nicolas 'quest'uomo è Nick non il mito, è tutto il tempo che sei finto, parla !' Di Nick 'il suo atteggiamento è di un o… -