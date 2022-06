Opening Concerto Vasco: a Roma aprono Lele Sarallo, Dj Kubik e Lory (Di martedì 14 giugno 2022) Il Circo Massimo di Roma é stato teatro di due imperdibili live di Vasco Rossi. Tanti sono i fan accorsi nella Capitale per ascoltare e applaudire uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana. L’Opening act del Concerto di domenica 12 giugno é stato affidato a Lele Sarallo, Dj Kubik e Lory. Il 12 giugno infatti il pubblico di Vasco è stato intrattenuto da tre artisti dal grande talento. Sarallo, Dj Kubik e Lory alle 19:00 in punto si sono alternati sul palco nell’attesa dell’arrivo di Rossi. A scegliere questi 3 talenti é stata l’Agenzia Willy Marano Group. Gli anni ’90 e la musica disco 2000 hanno dominato il Circo Massimo prima del Concerto facendo ... Leggi su influencertoday (Di martedì 14 giugno 2022) Il Circo Massimo dié stato teatro di due imperdibili live diRossi. Tanti sono i fan accorsi nella Capitale per ascoltare e applaudire uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana. L’act deldi domenica 12 giugno é stato affidato a, Dj. Il 12 giugno infatti il pubblico diè stato intrattenuto da tre artisti dal grande talento., Djalle 19:00 in punto si sono alternati sul palco nell’attesa dell’arrivo di Rossi. A scegliere questi 3 talenti é stata l’Agenzia Willy Marano Group. Gli anni ’90 e la musica disco 2000 hanno dominato il Circo Massimo prima delfacendo ...

Pubblicità

sowatwermelon2 : La gente al concerto di Harry Styles si è veramente presa gioco di Mitski che faceva l’opening act, veramente le pe… - H4PPYHYYUN : RT @00Smerc: se vedo ancora un’altra persona prendere per il culo mitski per l’opening al concerto di harry giuro faccio una strage - 00Smerc : se vedo ancora un’altra persona prendere per il culo mitski per l’opening al concerto di harry giuro faccio una strage - concertslove_ : @SaraSarelli no mi sa che purtroppo è così per davvero, stavo facendo i conti e in effetti gli weezer figurano come… - concertslove_ : @teddybeatlesday è vero perchè loro in teoria non figurano proprio come opening ma come secondo headliner siccome f… -