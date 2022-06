Openbravo lancia un nuovo sistema POS quick service per rispondere alle richieste delle catene QSR e Fast Casual Restaurant

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) BARCELONA, Spagna, 14 giugno 2022 /PRNewswire/ha annunciato il lancio del suo nuovissimo Point-of-Sale (POS) per(QSR) e, che sarà presentato per la prima volta il 14 e 15 giugno nel corso dell'evento Resto Days a Deauville, in Francia. Si prevede che la straordinaria crescita globale e continua di questo settore nell'ultimo decennio continuerà nei prossimi anni, creando nuove sfide per i ristoranti. I clienti si aspettano ovviamente un servizio rapido, ma hanno aspettative più elevate e richiedono una maggiore personalizzazione, una maggiore diversità di menu e la possibilità di utilizzare nuovi canali, in particolare online. Allo stesso tempo, i ristoranti ...