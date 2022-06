Only Murders in the Building 2: il nuovo trailer regala molte anticipazioni (Di martedì 14 giugno 2022) Il 28 giugno arriverà su Disney+ Only Murders in the Building 2 e online è stato condiviso un nuovo trailer ricco di anticipazioni. Il 28 giugno prenderà il via su Star, la sezione di Disney+, Only Murders in the Building 2 di cui è stato condiviso un nuovo trailer. Nel video Oliver è convinto che qualcuno stia cercando di incastrare i tre protagonisti, mentre Mabel cerca di individuare degli indizi utili a risolvere la morte di Bunny Folger, e Charles è convinto che la loro ricerca stia andando in una direzione totalmente diversa. Nella seconda stagione di Only Murders in the Building, in seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) Il 28 giugno arriverà su Disney+in the2 e online è stato condiviso unricco di. Il 28 giugno prenderà il via su Star, la sezione di Disney+,in the2 di cui è stato condiviso un. Nel video Oliver è convinto che qualcuno stia cercando di incastrare i tre protagonisti, mentre Mabel cerca di individuare degli indizi utili a risolvere la morte di Bunny Folger, e Charles è convinto che la loro ricerca stia andando in una direzione totalmente diversa. Nella seconda stagione diin the, in seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del ...

Pubblicità

zaijavd : tra poco esce la seconda stagione di only murders in the building io felice - glooit : Only Murders in the Building: nuovo trailer per la stagione 2, dal 28 giugno su Disney+ leggi su Gloo… - _amantedelcine_ : MIO DIO NON VEDO L’ORA manca sempre meno, Only Murders in the Building è proprio la serie perfetta per l’estate: le… - badtasteit : #Onlymurdersinthebuilding, il trailer esteso della stagione 2 - sisalvichipuoo : Selena Gomez e Only Murders in the Building stanno tornando e noi non siamo per niente pronti a tutta la pesante de… -