Ok Camera a ddl su tutela sport nella Costituzione, 365 sì (Di martedì 14 giugno 2022) È stato approvato dall'Aula della Camera il disegno di legge costituzionale sulla tutela dello sport nella Costituzione, che il 23 marzo scorso era stato approvato in prima deliberazione anche dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) È stato approvato dall'Aula dellail disegno di legge costituzionale sulladello, che il 23 marzo scorso era stato approvato in prima deliberazione anche dal ...

Pubblicità

elio_vito : Il Papa condanna “l’utero in affitto” mentre alla Camera si discute la gestazione per altri, puntuale arriva l’inge… - iconanews : Ok Camera a ddl su tutela sport nella Costituzione, 365 sì - paoloigna1 : RT @carlo_canepa: ??? Il decreto n. 41 del 4 maggio 2022, ora all’esame della Camera, contiene una serie di provvedimenti per lo svolgimento… - carlo_canepa : ??? Il decreto n. 41 del 4 maggio 2022, ora all’esame della Camera, contiene una serie di provvedimenti per lo svolg… - giorgiascalzo1 : RT @elio_vito: Il Papa condanna “l’utero in affitto” mentre alla Camera si discute la gestazione per altri, puntuale arriva l’ingerenza vat… -