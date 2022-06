Obbligo mascherina: possibile proroga sui mezzi di trasporto (Di martedì 14 giugno 2022) Nuove dal Ministero della Salute per quanto riguardo l’uso obbligatorio della mascherina. Dal 2 giugno il suo utilizzo era finalmente stato reso facoltativo all’interno di locali, bar e ristoranti. Ora, a partire dal 15 giugno, lo stop arriverà anche nei teatri, cinema ed eventi al chiuso. Invece, per quanto riguarda i trasporti, il sottosegretario della Salute Andrea Costa ha sottolineato che sono “luoghi spesso particolarmente affollati e avere ancore un po’ di prudenza può essere positivo. Così come per gli ospedali e le Rsa“. Dunque sarebbe possibile una proroga dell’Obbligo della mascherina all’interno di tali strutture. E nelle scuole ? Lo svolgimento degli esami delle scuole medie e di quelli della maturità senza l’Obbligo della mascherina “è un ... Leggi su zon (Di martedì 14 giugno 2022) Nuove dal Ministero della Salute per quanto riguardo l’uso obbligatorio della. Dal 2 giugno il suo utilizzo era finalmente stato reso facoltativo all’interno di locali, bar e ristoranti. Ora, a partire dal 15 giugno, lo stop arriverà anche nei teatri, cinema ed eventi al chiuso. Invece, per quanto riguarda i trasporti, il sottosegretario della Salute Andrea Costa ha sottolineato che sono “luoghi spesso particolarmente affollati e avere ancore un po’ di prudenza può essere positivo. Così come per gli ospedali e le Rsa“. Dunque sarebbeunadell’dellaall’interno di tali strutture. E nelle scuole ? Lo svolgimento degli esami delle scuole medie e di quelli della maturità senza l’della“è un ...

