Nuovo singolo di Ambrosino musicista napoletano autodidatta, legato alle tante sfumature della sua terra (Di martedì 14 giugno 2022) Dal 17 giugno 2022 sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica"BLABLA" (MMG/Graf/Believe), il Nuovo singolo di Ambrosino, che anticipa l'uscita del Nuovo EP. Il brano "BLABLA" racconta l'urgenza di mordere a bocconi larghi il mattino appena schiuso, tenendo testa, con il "fare", le quotidiane pigrizie. È un invito a scongiurare la stasi, sorridere agli inutili bla-bla della gente e approfittare del bacio radioso di un sole che rimanda al viaggio prima in sé stessi ma anche fuori, in quei luoghi dove è possibile nutrire serenamente l'opulenza. "Ammore scetate… allora!? / Allora… scetate ammore?!" implora così l'amore Ambrosino, invitando a non sprecare un istante di questo Nuovo giorno: la frase gancio di un brano che fa ...

