Nuovo incidente del Pollicino Paura per turista - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 14 giugno 2022) Grande spavento ieri alle 15.30 per un turista 24enne di Merano che è stato stretto contro il muro dal Pollicino che scendeva verso Fontebranda. E' stato soccorso e portato alle Scotte in codice 1, i ... Leggi su lanazione (Di martedì 14 giugno 2022) Grande spavento ieri alle 15.30 per un24enne di Merano che è stato stretto contro il muro dalche scendeva verso Fontebranda. E' stato soccorso e portato alle Scotte in codice 1, i ...

Pubblicità

transnazionale : Nuovo incidente ferroviario in Catalogna, dubbi sull'affidabilità della rete #spaziotransnazionale informa - ereike05 : RT @euronewsit: Nuovo incidente ferroviario in Catalogna, dubbi sull'affidabilità della rete. I pendolari criticano i treni regionali: 'Non… - anglotedesco : Nuovo incidente ferroviario in Catalogna, dubbi sull'affidabilità della rete (VIDEO EURONEWS) - venti4ore : Siena, nuovo incidente del pollicino con ferito - GazzettadiSiena : 'Servono interventi urgenti prima che si verifichino altri e più gravi incidenti' -