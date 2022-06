Nuovo bonus da 2.500 euro: le informazioni per capire se ti spetta e come ottenerlo (Di martedì 14 giugno 2022) Sta per essere inaugurato un Nuovo bonus di 2.500 euro per i giovani lavoratori: ecco a chi spetta e come fare richiesta. bonus 2.500 € (fonte pexels)Nonostante i prezzi del carburante stiano toccando vette stellari, il trasporto su gomma in Italia è un settore a cui il commercio non può rinunciare. Secondo una recente stima, l’intero comparto sarebbe in sofferenza da mesi: un recente report rivela che mancherebbero all’appello circa 20.000 camionisti. Per incentivare i giovani a puntare su una carriera nei trasporti, il Governo ha deciso di attuare una nuova politica di welfare. Tale misura è volta a riqualificare professionalmente un’ampia fetta di aspiranti camionisti volenterosi. Il bonus sarà accessibile a cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 ... Leggi su ck12 (Di martedì 14 giugno 2022) Sta per essere inaugurato undi 2.500per i giovani lavoratori: ecco a chifare richiesta.2.500 € (fonte pexels)Nonostante i prezzi del carburante stiano toccando vette stellari, il trasporto su gomma in Italia è un settore a cui il commercio non può rinunciare. Secondo una recente stima, l’intero comparto sarebbe in sofferenza da mesi: un recente report rivela che mancherebbero all’appello circa 20.000 camionisti. Per incentivare i giovani a puntare su una carriera nei trasporti, il Governo ha deciso di attuare una nuova politica di welfare. Tale misura è volta a riqualificare professionalmente un’ampia fetta di aspiranti camionisti volenterosi. Ilsarà accessibile a cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 ...

