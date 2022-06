Nuoto paralimpico, sorride la bergamasca Giulia Terzi: podio ai Mondiali (Di martedì 14 giugno 2022) Prima gara e primo podio per Giulia Terzi ai Mondiali di Nuoto paralimpico in corso a Madeira. La 26enne di Arzago d’Adda ha infatti conquistato l’argento nei 400 metri stile libero S7 confermando così il risultato ottenuto alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Dopo aver conquistato sei ori agli Europei nel 2021, Terzi è tornata a nuotare nella vasca di Funchal lasciandosi alle spalle le emozioni per la cerimonia d’apertura che l’ha vista svolgere il ruolo di portabandiera. Decisa a migliorare quanto visto qualche mese fa a Tokyo, la portacolori della Polha Varese ha provato ad attaccare la statunitense McKenzie Coan chiudendo le proprie fatiche in 5’19”75. Una prestazione che conferma i progressi della fuoriclasse azzurra che ha saputo lasciarsi alle spalle l’americana ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 giugno 2022) Prima gara e primoperaidiin corso a Madeira. La 26enne di Arzago d’Adda ha infatti conquistato l’argento nei 400 metri stile libero S7 confermando così il risultato ottenuto alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Dopo aver conquistato sei ori agli Europei nel 2021,è tornata a nuotare nella vasca di Funchal lasciandosi alle spalle le emozioni per la cerimonia d’apertura che l’ha vista svolgere il ruolo di portabandiera. Decisa a migliorare quanto visto qualche mese fa a Tokyo, la portacolori della Polha Varese ha provato ad attaccare la statunitense McKenzie Coan chiudendo le proprie fatiche in 5’19”75. Una prestazione che conferma i progressi della fuoriclasse azzurra che ha saputo lasciarsi alle spalle l’americana ...

