Nuoto paralimpico, l’Italia ai Mondiali sale a 23 medaglie (Di martedì 14 giugno 2022) Francesco Bettella (GS FF.OO/Civitas Vitae Sport Education) nella sua gara principe infila un’altra perla preziosissima alla sua collana di medaglie. Il padovano apre il terzo pomeriggio di gare al Penteada di Funchal, sull’Isola di Madeira, andando a chiudere una finale coi fiocchi. Nei 100 dorso S1 realizza il tempone di 2’31”42 crono che non solo lo proclama vice campione del mondo, ma che sottolinea il grande e assiduo lavoro portato avanti nel post Tokyo. In occasione dei Giochi giapponesi, lo scorso settembre, l’Ingegnere Bettella in questa gara vinse la prestigiosa medaglia di bronzo con un crono di 2’32”78. Oro all’ucraino Kol (2’30”90) e bronzo al brasiliano Da Silva (2’55”78). “Sono molto soddisfatto della prestazione, soprattutto del tempo realizzato in gara, non lo nuotavo da un po’ – dice Bettella – ora però cerco di concentrarmi sulle prossime ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 giugno 2022) Francesco Bettella (GS FF.OO/Civitas Vitae Sport Education) nella sua gara principe infila un’altra perla preziosissima alla sua collana di. Il padovano apre il terzo pomeriggio di gare al Penteada di Funchal, sull’Isola di Madeira, andando a chiudere una finale coi fiocchi. Nei 100 dorso S1 realizza il tempone di 2’31”42 crono che non solo lo proclama vice campione del mondo, ma che sottolinea il grande e assiduo lavoro portato avanti nel post Tokyo. In occasione dei Giochi giapponesi, lo scorso settembre, l’Ingegnere Bettella in questa gara vinse la prestigiosa medaglia di bronzo con un crono di 2’32”78. Oro all’ucraino Kol (2’30”90) e bronzo al brasiliano Da Silva (2’55”78). “Sono molto soddisfatto della prestazione, soprattutto del tempo realizzato in gara, non lo nuotavo da un po’ – dice Bettella – ora però cerco di concentrarmi sulle prossime ...

Pubblicità

TDSestieri : RT @SimonVenturini: ???? #SPORT • Oro e record del mondo per @AntonioFantinn! Immensa prestazione ieri per lo squalo di Bibione ai Mondiali… - SienaFree : A Chianciano Terme si svolge il Campionato italiano assoluto di nuoto paralimpico Fisdir - ArtAccamedia : RT @1913parmacalcio: ???????????????? La parmigiana Giulia Ghiretti vince l'oro nei 100m rana ai Mondiali di nuoto paralimpico in Portogallo. L'en… - Swim4life_it : Il campione paralimpico della specialità si laurea anche campione iridato per la prima volta in carriera, Italia 21… - lore_sacco : RT @1913parmacalcio: ???????????????? La parmigiana Giulia Ghiretti vince l'oro nei 100m rana ai Mondiali di nuoto paralimpico in Portogallo. L'en… -