Notizia da Roma | offerta da capogiro alla Lazio per Luis Alberto!

Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore radiofonico, ha rivelato delle interessanti indiscrezioni di calciomercato durante la sua trasmissione "Radio Goal", in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. In particolare, sembrerebbe che De Laurentiis sia intenzionato a portare al Napoli Luis Alberto, centrocampista della Lazio. Come annunciato dal suo agente, Matteo Politano ha intenzione di lasciare Napoli. Il rapporto con Luciano Spalletti non è mai decollato e il calciatore, spesso relegato in panchina durante questa stagione, sarebbe alla ricerca di una nuova squadra.

