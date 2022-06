"Non possiamo far vincere il centrosinistra": il centrodestra a Verona si compatta su Sboarina (Di martedì 14 giugno 2022) Per il ballottaggio di Verona, il centrodestra si riunisce per sostenere Federico Sboarina contro Damiano Tommasi, come da indicazioni di Silvio Berlusconi Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 giugno 2022) Per il ballottaggio di, ilsi riunisce per sostenere Federicocontro Damiano Tommasi, come da indicazioni di Silvio Berlusconi

Pubblicità

_Nico_Piro_ : è nata la leggenda della pasta italiana quindi non è semplicissimo sostituire certe qualità ma noi Paesi ricchi pos… - reportrai3 : -Non possiamo prendere sedi o conti delle ambasciate, ma se hanno un molo di una nave commerciale possiamo confis… - CottarelliCPI : Sono proprio stufo di sentire propagandisti russi invitati nei nostri talk show. Ha fatto bene Sallusti ad andarsen… - Vincenzo140893 : Se i tempi sono lunghi per morata,anche lui ciao e fanculo basta aspettare!!!!bisogna fare un sacco di cose tra acq… - MarcoCH0 : Non possiamo farci niente se nella sede dell‘Inter c’è un via vai continuo di agenti che incontrano Marotta, e dall… -