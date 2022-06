Niente pos? Scatta la doppia sanzione per i negozianti che rifiutano il pagamento (Di martedì 14 giugno 2022) Dal 30 giugno Scatta la doppia sanzione per gli esercenti che non accettano i pagamenti con bancomat e carta di credito. La sanzione ammonta a 30 euro, a cui va aggiunto il 4% del valore della transazione rifiutata. La novità è stata introdotta dal decreto legge n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, il quale ha anticipato, dal 1° gennaio 2023, al 30 giugno 2022 le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con il pos. L'obbligo rientra tra le misure per ridurre l'uso del contante previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tale decisione è stata introdotta per contrastare l'evasione fiscale, in parallelo alla riduzione del limite per l'uso del denaro contante. La sanzione si applica a tutti coloro che non accettano pagamenti elettronici, quindi carte di ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Dal 30 giugnolaper gli esercenti che non accettano i pagamenti con bancomat e carta di credito. Laammonta a 30 euro, a cui va aggiunto il 4% del valore della transazione rifiutata. La novità è stata introdotta dal decreto legge n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, il quale ha anticipato, dal 1° gennaio 2023, al 30 giugno 2022 le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con il. L'obbligo rientra tra le misure per ridurre l'uso del contante previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tale decisione è stata introdotta per contrastare l'evasione fiscale, in parallelo alla riduzione del limite per l'uso del denaro contante. Lasi applica a tutti coloro che non accettano pagamenti elettronici, quindi carte di ...

