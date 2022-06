(Di martedì 14 giugno 2022) AGI – Perquisire la cella di Khedhri Haitem,per un'di” avrebbe significato “dare adito a nuovi scontri” in un “contesto drammatico” nel quale “il preminente interesse da salvaguardare era la messa in sicurezza del penitenziario e delle persone detenute”. Per questo, scrive il gip di Bologna che archivia il caso nel decreto letto dall'AGI, la dirigenza della casa circondariale ‘Rocco D'Amato' non avrebbe potuto evitare la morte del giovane uomo di 29 anni di origini tunisine, uno dei 13 reclusi decedutie dopo le rivolte che insanguinarono le carceri nel marzo del 2020. "Le istituzioni costrette fuori dal carcere" Quella del giudice Alberto Gamberini è una motivazione molto articolata che va ‘oltre' la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura per il reato di ‘morte come ...

SimoPillon : ?? Poteva mancare un attacco a Pillon durante il Roma pride di ieri? Ecco, questa simpatic* ragazz* che mi mette occ… - CottarelliCPI : Sono proprio stufo di sentire propagandisti russi invitati nei nostri talk show. Ha fatto bene Sallusti ad andarsen… - sulsitodisimone : Nessuno poteva vigilare sul detenuto morto per overdose di farmaci durante la rivolta Covid - shesmyqueenelsa : @nonhoilnick_ SEI TU CHE TE LO SEI VOLUTO SENTIRE A X1 NESSUNO TI HA OBBLIGATA. E sai che se si tratta del concerto… - DelucaGipi : #Elena arrestateli tutti, padre, madre, nonni, zie, zii e gettate le chiavi nel cesso. Nessuno poteva non sapere, MERDE -

AGI - Agenzia Italia

AGI - Perquisire la cella di Khedhri Haitem, morto per un'overdose di farmaci' avrebbe significato 'dare adito a nuovi scontri' in un 'contesto drammatico' nel quale 'il preminente interesse da ...... e già da lì siintuire che quel ragazzo irriverente avrebbe fatto carriera. 'Per gioco, mi ...di loro può vantare una conoscenza così minuziosa della macchina comunale come quella ... Nessuno poteva vigilare sul detenuto morto per overdose di farmaci durante la rivolta Covid "Prevalenti le ragioni di sicurezza generale", scrive il gip di Bologna che archivia il caso di un giovane tunisino. Intanto a Modena si indaga per tortura ...Altri dettagli a tale riguardo indicano che, tra non molto, la trasmissione possa cambiare notevolmente. Anche per quanto riguarda la fascia del preserale. Sembra infatti che, l’inizio del programma, ...