Nel mio nome | Nicolò Bassetti | “In arrivo tsunami con la rivoluzione trans | il mondo binario è obsoleto”

Nicolò Bassetti ci racconta il lavoro emotivo alla ricerca della verità totale che ha guidato il suo Nel mio nome, documentario che racconta la transizione di quattro ragazzi e vede Elliot Page in veste di produttore esecutivo. Nel mio nome di Nicolò Bassetti si è affaccia sulla ribalta internazionale grazie all'anteprima mondiale alla Berlinale 2022, nella sezione Panorama Dokumente, e grazie al nome di Elliot Page che, dopo aver visto il film, si è offerto di contribuire al progetto. Ma il film di Bassetti, toccato personalmente dal tema della transizione per via del figlio transgender, si configura in realtà come un'opera intima e accurata, un film piccolo che racconta la storia di quattro amici

