Nel Centrodestra pesa il crollo Lega (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - E' un dipinto in chiaroscuro la nuova mappa del Centrodestra, tracciata dal voto di domenica. Referendum sulla giustizia e Comunali segnano nuovi posizioni ed equilibri, che influenzeranno i rapporti di forza all'interno della coalizione nel percorso che la porterà alle politiche del prossimo anno. Il primo dato è la crescita di Fratelli d'Italia, che 'sorpassà la Lega pressochè ovunque, da Nord a Sud, con rarissime eccezioni. Una tendenza evidente già alle scorse amministrative di ottobre 2021, che si è definita ulteriormente, con l'ulteriore discesa del partito di Matteo Salvini registrata in questa tornata elettorale. In secondo luogo, in tutta Italia viene premiata l'unità della coalizione: dove il Centrodestra si presenta unito, come a Genova, Palermo e L'Aquila, vince al primo turno, dove va diviso, come a Verona e Parma, ...

borghi_claudio : Comunque sono bravi eh? Il centrosinistra non vince da nessuna parte, non arriva nemmeno vicino al ballottaggio a G… - Giorgiolaporta : Il #Centrodestra trionfa al #PrimoTurno in 3 capoluoghi di regione su 4: #Genova, #Palermo e #LAquila. Nel quarto,… - SusannaCeccardi : Alessandro Tomasi di nuovo sindaco a #Pistoia, Mario Pardini al ballottaggio a #Lucca e Simone Caffaz al ballottagg… - LauraCarrese : @TartarugaRugosa @frank9you Quello che non dicono oggi online è che il PD e i 5S hanno preso sonore batoste. Già ho… - qvantis : RT @mgmaglie: Che poi, sempre a leggere i soliti i giornali tipo @Repubblica, il #centrodestra abbia #vinto il primo turno delle amministra… -