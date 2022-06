(Di martedì 14 giugno 2022) Ildeidellar imente unaldel Lavoro e della Previdenza Sociale, on. Andrea, e alStraordinario diServizi, ...

Ildeidella Campania r ichiede urgentemente un incontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, on. Andrea Orlando, e al Commissario Straordinario di Anpal Servizi, ...E' quanto spiegato con una nota dalCampania secondo cui l'intesa tra il ministro del Lavoro e i sindacati del 27 aprile ha trovato attuazione il 17 maggio con l'emanazione da ... Navigator, Coordinamento Campania chiede incontro urgente al Ministro Orlando ed al Commissario Anpal Tangorra. Il Coordinamento dei Navigator della Campania richiede urgentemente un incontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, on. Andrea Orlando, e al Comm ...17:12:40 A seguito dell'incontro tra il Ministro del Lavoro ed i sindacati NIdiL CGIL, FeLSA CISL e UILTemp del 27 aprile u.s., tenutosi al termine della manifestazione organizzata a Roma davanti al M ...