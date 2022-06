Nations League LIVE | Germania-Italia 0-0

(Di martedì 14 giugno 2022) Questa sera, alle 20:45 l'affronterà la, in trasferta, in quella che sarà la quarta partita del girone di...

Pubblicità

DiMarzio : #NationsLeague | Le formazioni ufficiali di #GermaniaItalia - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri sono atterrati a Birmingham. Domani a #Wolverhampton la sfida di Nations League all’… - Inter : ?? | NATIONS LEAGUE Gol per @hakanc10 e @DenzelJMD2, il resoconto degli impegni nazionali dei nostri nerazzurri ????… - lacompetenza : Sisi molto preoccupato per le sorti della nations league - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Nations League, stasera alle 20.45 Germania-Italia: le formazioni ufficiali -

L'episodio chiave del match valido per la terza giornata della2022 - 2023: moviola Germania Italia L'episodio chiave della moviola del match tra Germania e Italia, valido per la2022 - 23. Dirige la sfida l'arbitro rumeno Kovacs. L'...Prosegue il cammino dell'Italia di Roberto Mancini in. Al momento gli azzurri guidano il girone, grazie al pareggio nella partita di andata con gli sfidanti di oggi , la vittoria con l'Ungheria e poi il pari senza reti in casa dell'...L’episodio chiave della moviola del match tra Germania e Italia, valido per la Nations League 2022-23. Dirige la sfida l’arbitro rumeno Kovacs.Tenere la vetta del girone in Nations League e confermare le buone impressioni fatte nelle ultime uscite del nuovo corso: gli Azzurri di Roberto Mancini a Moenchengladbach di fronte alla Germania di H ...