Nations League, Italia travolta dalla Germania. Azzurri ko 5 - 2 (Di martedì 14 giugno 2022) Prima sconfitta in Nations League per l'Italia, che al Borussia Park di Monchengladbach viene travolta 5 - 2 dalla Germania . Segnano Kimmich, Gundogan su rigore, Muller e Werner con una doppietta: ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 14 giugno 2022) Prima sconfitta inper l', che al Borussia Park di Monchengladbach viene5 - 2. Segnano Kimmich, Gundogan su rigore, Muller e Werner con una doppietta: ...

Pubblicità

EnricoTurcato : Ok che è estate, ok la Nations League, ma 0-5 dalla Germania non si può accettare mai. Che umiliazione, che livello… - Inter : ?? | NAZIONALI 90' in campo per @brozocrypto con la Croazia, ecco com'è andata ?? - DiMarzio : .@Azzurri | Wilfried #Gnonto entra nella storia dell’#Italia: migliorato un primato che durava da 64 anni - al_foufou : @mike_fusco 4-6-4 dal titolo di Londra e arrivano a parlare (18-18 i gol fatti-subiti) Non siamo ai Mondiali stronz… - FrancescoCiuff6 : @Azzurri Ma chissene del gruppo di nations league! qui bisogna RICOSTRUIRE ciò che avete distrutto, e con una menta… -