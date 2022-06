Nations League, gli altri risultati: l’Inghilterra crolla, l’Ungheria vince 4-0 (Di martedì 14 giugno 2022) crolla l’Italia ma crolla clamorosamente anche l’Inghilterra. Un anno dopo la finale di Wembley, Mancini e Southgate ripartono dalle macerie. Kane e compagni crollano sul 4-0 contro l’Ungheria che si prende la vetta del girone. Sallai firma una doppietta (17? e 76?), Nagy (80?) chiude i giochi, prima del rosso per Stones e del definitivo poker di Gazdag. vince l’Olanda che si fa rimontare sul 2-2 dal Galles: Lang (17?) e Gakpo (23?) aprono, Johnson al 26? accorcia le distanze, Bale su rigore nel recupero pareggia ma poi c’è il 3-2 di Depay. Un gol di Batshuayi al 16? basta al Belgio per battere di misura la Polonia. Decisivi due gol di Dzeko e il vantaggio iniziale di Pjanic per il successo della Bosnia contro la Finlandia. Una tripletta di Mugosa decide invece Romania-Montenegro. ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022)l’Italia maclamorosamente anche. Un anno dopo la finale di Wembley, Mancini e Southgate ripartono dalle macerie. Kane e compagnino sul 4-0 controche si prende la vetta del girone. Sallai firma una doppietta (17? e 76?), Nagy (80?) chiude i giochi, prima del rosso per Stones e del definitivo poker di Gazdag.l’Olanda che si fa rimontare sul 2-2 dal Galles: Lang (17?) e Gakpo (23?) aprono, Johnson al 26? accorcia le distanze, Bale su rigore nel recupero pareggia ma poi c’è il 3-2 di Depay. Un gol di Batshuayi al 16? basta al Belgio per battere di misura la Polonia. Decisivi due gol di Dzeko e il vantaggio iniziale di Pjanic per il successo della Bosnia contro la Finlandia. Una tripletta di Mugosa decide invece Romania-Montenegro. ...

