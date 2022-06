Nations League | Germania-Italia – Diretta

Pubblicità

DiMarzio : #NationsLeague | Le formazioni ufficiali di #GermaniaItalia - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri sono atterrati a Birmingham. Domani a #Wolverhampton la sfida di Nations League all’… - Inter : ?? | NATIONS LEAGUE Gol per @hakanc10 e @DenzelJMD2, il resoconto degli impegni nazionali dei nostri nerazzurri ????… - Claudio21889225 : RT @Corriere: Germania-Italia, formazioni ufficiali: Politano, Raspadori e Gnonto in attacco - serieAnews_com : #GermaniaItalia, #Mancini parla delle sue scelte e dei tanti giovani convocati per la #NationsLeague -

Commenta per primo Il tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport prima della sfida contro la Germania in: 'Quello che mi ha colpito di Gnonto è che è giovane ma fisicamente è molto forte e sa giocare. Ha una logica nel giocare. Non è un ragazzino di 18 anni e questo è importante. Io erano ...Commenta per primo Secondo quanto riportato inizialmente da Rai Sport , c'è stata la possibilità che il calcio d'inizio di Germania - Italia, valida per la, venisse posticipato in relazione all 'arrivo in ritardo del pullman azzurro allo stadio. IMBOTTIGLIATI - Mancini e i suoi sono stati sorpresi dal congestionamento del traffico tedesco ..."Per questa partita contro l'Italia potrò avere di nuovo a disposizione Rudiger e Gnabry", ha detto il ct della Germania Hansi Flick alla vigilia della sfida a Moenchengladbach. Contro i tedeschi Manc ...Diversi nerazzurri in campo per la serata di Nations League. Procediamo con ordine, partendo dall'Italia: il commissario tecnico Roberto Mancini, nel 4-3-3, schiera Bastoni centrale sinistro al fianco ...