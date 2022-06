Nations League, Germania - Italia 5 - 2: disfatta epocale nella serata da record di Gnonto (Di martedì 14 giugno 2022) Wilfried Gnonto Monchengladbach, 14 giugno 2022 - Una figuraccia clamorosa: è così che l' Italia si risveglia contro la Germania dopo un inizio molto incoraggiante dell'avventura nel Gruppo 3 della ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) WilfriedMonchengladbach, 14 giugno 2022 - Una figuraccia clamorosa: è così che l'si risveglia contro ladopo un inizio molto incoraggiante dell'avventura nel Gruppo 3 della ...

