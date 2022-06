Nations League: disfatta Italia, la Germania vince 5 - 2 (Di martedì 14 giugno 2022) disfatta per l'Italia, battuta 5 - 2 dalla Germania in una partita della Nations League giocata a Moenchengladbach. Due reti incassate dagli azzurri già nel primo tempo, con Kimmich e Gundogan su ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022)per l', battuta 5 - 2 dallain una partita dellagiocata a Moenchengladbach. Due reti incassate dagli azzurri già nel primo tempo, con Kimmich e Gundogan su ...

Pubblicità

EnricoTurcato : Ok che è estate, ok la Nations League, ma 0-5 dalla Germania non si può accettare mai. Che umiliazione, che livello… - Inter : ?? | NAZIONALI 90' in campo per @brozocrypto con la Croazia, ecco com'è andata ?? - DiMarzio : .@Azzurri | Wilfried #Gnonto entra nella storia dell’#Italia: migliorato un primato che durava da 64 anni - Mediagol : Germania-Italia, Mancini: “Dispiace ma il gruppo Nations League è ancora apertissimo” - apetrazzuolo : NATIONS LEAGUE - Italia, Scalvini: 'Speravo in un esordio diverso, potevamo giocare meglio' -