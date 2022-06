Nations League da incubo, la Germania batte l’Italia 5 a 2 (Di martedì 14 giugno 2022) Finisce 5 a 2 la sfida tra Germania e Italia valida per la fase a gironi della Uefa Nations League. I tedeschi battono gli azzurri e si portano così a 6 punti, uno in più della nazionale italiana, fermi a 5 dopo il pareggio contro l’Inghilterra. La partita si apre con un buon tentativo di Raspadori, ma è Joshua Kimmich a infiammare il tifo di casa al Borussia-Park di Mönchengladbach dopo dieci minuti bucando la porta difesa da Gianluigi Donnarumma su assist di Timo Werner. Prima dell’intervallo si vedono varie parate del numero 1 azzurro e un buon tiro di Bastoni, oltre a tentativi di Sané e Werner, ma al 47esimo arriva la doccia fredda per l’Italia. Bastoni interviene su Hofmann in area: rigore. Gündo?an trasforma e si va a riposo sul 2-0. Alla ripresa c’è giusto il tempo per un colpo di testa di poco alto del neo ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Finisce 5 a 2 la sfida trae Italia valida per la fase a gironi della Uefa. I tedeschi battono gli azzurri e si portano così a 6 punti, uno in più della nazionale italiana, fermi a 5 dopo il pareggio contro l’Inghilterra. La partita si apre con un buon tentativo di Raspadori, ma è Joshua Kimmich a infiammare il tifo di casa al Borussia-Park di Mönchengladbach dopo dieci minuti bucando la porta difesa da Gianluigi Donnarumma su assist di Timo Werner. Prima dell’intervallo si vedono varie parate del numero 1 azzurro e un buon tiro di Bastoni, oltre a tentativi di Sané e Werner, ma al 47esimo arriva la doccia fredda per. Bastoni interviene su Hofmann in area: rigore. Gündo?an trasforma e si va a riposo sul 2-0. Alla ripresa c’è giusto il tempo per un colpo di testa di poco alto del neo ...

Pubblicità

EnricoTurcato : Ok che è estate, ok la Nations League, ma 0-5 dalla Germania non si può accettare mai. Che umiliazione, che livello… - Inter : ?? | NAZIONALI 90' in campo per @brozocrypto con la Croazia, ecco com'è andata ?? - DiMarzio : .@Azzurri | Wilfried #Gnonto entra nella storia dell’#Italia: migliorato un primato che durava da 64 anni - glooit : Nations League: disfatta Italia, la Germania vince 5-2 leggi su Gloo - Libero_official : #Nationsleague, la serataccia dell'#Italia: travolta 5-2 dalla #Germania. #Mancini, è dura -