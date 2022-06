Napoli, Olivera confessa: “Tanta paura per il ginocchio. Ho parlato con Cavani e…” (Di martedì 14 giugno 2022) Mathias Olivera, terzino acquistato dal Napoli poche settimane fa, ha parlato dall’Uruguay dopo la distorsione al ginocchio sinistro. Ha tenuto tutti impauriti, col fiato sospeso. Il neo difensore del Napoli, Mathias Olivera, è rimasto infortunato in occasione dell’ultima sfida disputata dall’Uruguay contro il Panama. Un contrasto di gioco al 36?, che ha messo k.o. il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 14 giugno 2022) Mathias, terzino acquistato dalpoche settimane fa, hadall’Uruguay dopo la distorsione alsinistro. Ha tenuto tutti impauriti, col fiato sospeso. Il neo difensore del, Mathias, è rimasto infortunato in occasione dell’ultima sfida disputata dall’Uruguay contro il Panama. Un contrasto di gioco al 36?, che ha messo k.o. il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

serieAnews_com : ???? Dall'#Uruguay parla Mathias #Olivera dopo l'infortunio: 'Il 4 luglio sarò a #Napoli, ho parlato con #Cavani'. Le… - Cinematic_RaFF0 : 'O pappoò cacc e sord11!!xdddd' Intanto ancora deve cominciare il mercato e ha già preso: Kvara, Olivera, riscatto… - pol2187 : @kerusvais Ah boh... Ma sono volontà della Juve non regole del mercato. Il Napoli per esempio ha ufficializzato Olivera terzino sx - infoitsport : Napoli, ecco Mathias Olivera: un infortunio che mette subito in ansia Spalletti - RaffyAutiero : @lucacerchione Luca,la rosa in qst preciso momento,senza altri acquisti né cessioni,cristallizzata così com'è con… -