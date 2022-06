Musica: Patti Smith a Milano, la sacerdotessa del rock in concerto il 1 agosto (Di martedì 14 giugno 2022) Milano, 14 giu.(Adnkronos) - Patti Smith in concerto a Milano. La sacerdotessa del rock si esibirà il 1 agosto prossimo al Castello Sforzesco, accompagnata dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall'amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford. Vera icona del rock vivente, nella sua carriera di oltre quaranta anni, l'artista ha attraversato il punk diventandone l'icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d'arte, attraverso la Musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Amata, discussa, potente ed idealista, è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022), 14 giu.(Adnkronos) -in. Ladelsi esibirà il 1prossimo al Castello Sforzesco, accompagnata dal figlio Jacksonalla chitarra, dall'amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford. Vera icona delvivente, nella sua carriera di oltre quaranta anni, l'artista ha attraversato il punk diventandone l'icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d'arte, attraverso la, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Amata, discussa, potente ed idealista, è un vero e proprio mito delper tutte le generazioni e, ...

