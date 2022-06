Moviola Germania Italia | l’episodio chiave del match

(Di martedì 14 giugno 2022)delvalido per la terza giornata della Nations League 2022-2023:delladeltra, valido per la Nations League 2022-23. Dirige la sfida l’arbitro rumeno Kovacs.DELIn aggiornamento L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Calcio News 24

L'episodio chiave del match valido per la terza giornata della Nations League 2022 - 2023:Italia L'episodio chiave delladel match trae Italia, valido per la Nations League 2022 - 23. Dirige la sfida l'arbitro rumeno Kovacs. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiItalia 0 - 0Fischio d'inizio ... Germania Italia Live: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match Allo stadio Borussia Park, il match valido per la Nations League tra Germania e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Borussia Park di Moenchengladbach, Germania e ...ASCOLTA L’Italia affronta la Germania nella quarta giornata della Nations League: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live Dopo il pareggio dell’andata, l’Italia affronta la Germania nel ...