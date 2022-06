(Di martedì 14 giugno 2022) Archiviato un weekend di pausa, il Motomondiale si appresta a vivere un back-to-back nordeuropeo che successivamente confluirà nella pausa estiva. Il titolo iridato dellaappare indirizzato verso il velocissimo e solidissimo Fabio Quartararo. Altri piloti sono infatti altrettanto rapidi, ma anche decisamente più incostanti. Il pensiero corre subito a Francescoed Eneache, essendo in forte ritardo in classifica generale, da qui a fine stagione dovranno verosimilmente accontentarsi di vincere come Pirro. Non inteso quale il collaudatore della, bensì come il famigerato Re dell’Epiro.… Quali sono idi questo terzetto al? Andiamo a scoprirlo. FRANCESCO ...

...ritorno ai vertici della Ferrari in Formula 1 e la nuova generazione dei piloti italiani in. Francesi imbattuti nei 6con 4 vittorie e 2 pari. ore 20:45 Nations League 4a Giornata: ...Il WDW 2022 vedrà tante facce nuove rispetto alleedizioni, tra le quali quella di Enea Bastianini, già entrato nel cuore dei ducatisti ... del resto ho vinto tre gare in, ma le due ... MotoGP, i precedenti di Bagnaia, Bastianini e Ducati nel GP di Germania. Sachsenring indigesto a Pecco e alle Desmosedici Andrea Dovizioso spiega come in MotoGP sia facile commettere errori come quello di Aleix Espargarò all'ultimo giro del GP di Catalunya.Il WDW 2022 vedrà tante facce nuove rispetto alle precedenti edizioni ... Me lo aspettavo perché Fabio è sempre stato veloce, ma la MotoGP non è una categoria facile da capire.