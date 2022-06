MotelNoire – “JAMES DEAN” E’ uscito il nuovo singolo della band milanese (Di martedì 14 giugno 2022) In radio e disponibile in tutti gli store digitali “JAMES DEAN”, il nuovo singolo dei MotelNoire, anteprima del loro nuovo album in uscita in autunno 2022. I MotelNoire sono una delle band più interessanti della scena rock italiana, prodotto da Luca Venturi per On the set, con distribuzione Artist first. Il singolo è stato registrato, mixato e masterizzato da Danilo Di Lorenzo @MoonHose recording a Milano. Arrangiamento e produzione MotelNoire. Il videoclip, diretto da Marco Romeo e Alessandro Branca è stato girato a Milano (location Studio64K, montaggio presso Bunker Studio).Scritta da Domenico Castaldi, Danilo Di Lorenzo e Tiziano Motti, “JAMES DEAN” è una canzone che ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 14 giugno 2022) In radio e disponibile in tutti gli store digitali “”, ildei, anteprima del loroalbum in uscita in autunno 2022. Isono una dellepiù interessantiscena rock italiana, prodotto da Luca Venturi per On the set, con distribuzione Artist first. Ilè stato registrato, mixato e masterizzato da Danilo Di Lorenzo @MoonHose recording a Milano. Arrangiamento e produzione. Il videoclip, diretto da Marco Romeo e Alessandro Branca è stato girato a Milano (location Studio64K, montaggio presso Bunker Studio).Scritta da Domenico Castaldi, Danilo Di Lorenzo e Tiziano Motti, “” è una canzone che ...

James Dean, il nuovo singolo della band milanese MotelNoire

In radio e disponibile in tutti gli store digitali "James Dean", il nuovo singolo dei MotelNoire, anteprima del loro nuovo album in uscita in autunno 2022. I MotelNoire sono una delle band più interessanti della scena rock italiana, prodotto da Luca Venturi per On the set, con distribuzione Artist first. Il singolo è stato registrato, mixato e masterizzato da Danilo Di Lorenzo @MoonHose recording a Milano. Arrangiamento e produzione MotelNoire. Il videoclip, diretto da Marco Romeo e Alessandro Branca è stato girato a Milano (location Studio64K, montaggio presso Bunker Studio). Scritta da Domenico Castaldi, Danilo Di Lorenzo e Tiziano Motti, "James Dean" è una canzone che ...