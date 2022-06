Mosca tesse la sua tela attraverso Maduro

Leggi su panorama

(Di martedì 14 giugno 2022) Il Venezuela è una delle pedine che il Cremlino sta usando per cercare di contrastare la strategia messa in campo dall’Occidente a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Caracas intrattiene del resto consaldi legami politici, energetici e nel settore della Difesa. È quindi in questo senso che il presidente venezuelano, Nicolas, sta compiendo un articolato tour internazionale: un tour costellato di tappe politicamente strategiche.si è innanzitutto recato ad Ankara mercoledì, nello stesso giorno cioè in cui era presente in città il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Ebbene, durante questa tappa, il presidente venezuelano – oltre a criticare le sanzioni occidentali – ha ringraziato la Turchia per il suo sostegno durante la pandemia e ha reso noto che i due Paesi hanno firmato tre accordi su banche, ...