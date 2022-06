Morto Omolade | l’ex attaccante aveva 39 anni Fu pioniere della lotta al razzismo | quando il Treviso scese in campo con i volti dipinti di nero – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) Il sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costatarne la morte. Il 39enne Akeem Oluwashegun, ex calciatore nigeriano che giocò per il Torino in Serie A, è deceduto lunedì mattina dentro la Peugeot di un amico, che stava cercando di portarlo in ospedale. L’, perbandieraalnel calcio, è stato colto da un malore vicino il mercato storico di Ballarò a Palermo. Da giorni,lamentava dolori a una gamba e, secondo alcune fonti, nell’ultima settimana si era sottoposto a vari controlli in ospedale. Dalle analisi però non era emersa una diagnosi precisa. Ora i carabinieri indagano e la procura ha disposto l’autopsia per cercare di chiarire le causemorte. Sul corpo il medico legale non ha ...