leggoit : Morto Giuseppe Cairo, padre di Urbano: aveva 90 anni. Era vicepresidente del #torino - serieAnews_com : Lutto nel #Torino: è morto il vicepresidente Giuseppe #Cairo - Luxgraph : Lutto per il Torino: è morto Giuseppe Cairo, padre di Urbano - gilnar76 : Torino, lutto per il presidente Cairo: è morto papà Giuseppe #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - medicojunghiano : Addio a Giuseppe Cairo, padre di Urbano: da giovane aveva anche giocato nei Grigi -

Lutto per il Torino . Èall'età di 90 anniCairo , padre del presidente granata Urbano e vicepresidente del club. Cairo senior seguiva la squadra da vicino ed era sempre presente al ' Trofeo Mamma Cairo ', ...Il presidente del Torino Urbano piange la scomparsa di papà, venuto a mancare quest'oggi. 90 anni, originario di Masio,Cairo era anche vice - presidente del club ...TORINO - Lutto in casa granata: è morto Giuseppe Cairo, vicepresidente del Torino e padre del presidente Urbano. Aveva compiuto 90 anni lo scorso 29 aprile. Giuseppe Cairo, ex calciatore dell'Alessand ...Lutto in casa granata: se ne va il papà del presidente, che era anche suo vice, nonché tifosissimo del Toro. Nato a Masio, in provincia di Alessandria, aveva iniziato la sua carriera nel mondo del cal ...