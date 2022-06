Morta Elena Del Pozzo | il padre e i nonni della bambina avevano creduto alla madre

(Di martedì 14 giugno 2022) La notiziamorte diDel, la bimba di 5 anni che ieri sembrava fosse stata rapita in provincia di Catania da tre malviventi, ha sconvolto tutti. I parentipiccolasono distrutti,al racconto del rapimento. La giovane mamma diha invece fatto ritrovare il corposua, in un campo a poche centinaia di metri da casa, a Mascalucia. Aveva inventato tutto e ilpiccola, ipaterni, tutti le, tutti tranne i carabinieri, chi ha avviato le indagini dal primo istante dopo la denuncia di rapimento. Le parole ...

repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : La piccola Elena, la bimba di 5 anni rapita nel catanese, è stata trovata morta - Corriere : Elena Del Pozzo è morta: trovato il corpo della bambina rapita ieri a Catania - marchesinimomy : - Lacasespoglia : Morta la piccola Elena, la madre confessa l'omicidio della bimba di 5 anni e fa trovare il cadavere -

Non è vero che la piccolaDel Pozzo è stata rapita: se lo è inventato la madre, il cui racconto era apparso fin da subito poco credibile agli investigatori. La bimba sarebbein casa e, dopo un lungo interrogatorio, ...La piccolaDel Pozzo, che avrebbe compiuto gli anni il prossimo luglio, una cascata di riccioli castani su una faccina vispa, adesso giace come una bambolina spezzata in un terreno incolto a ...Catania. E' stato portato via dagli investigatori, dal luogo del ritrovamento, il corpicino di Elena Del Pozzo, la bambina scomparsa ieri e fatta trovare ...La nonna paterna della piccola Elena Del Pozzo trova la forza di raccontare della madre della bambina. Sono tutti sconvolti, avevano creduto al rapimento ...