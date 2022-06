(Di martedì 14 giugno 2022) “nel”, il nuovo gruppo formato dal consigliere Rosario Ferreri, dal consigliere uscente Mario Micalizzi e da Filippo Giurintanoi suoi lavorinon sarà rappresentato in Consiglio Comunale. Il gruppo consiliare era nato lo scorso 30 maggio, rappresentato da Ferreri e Micalizzi. Quest’ultimo però, appena qualche giorno dopo, il 4 giugno, ha dovuto lasciare il seggio dopo la ormai nota decisione della Corte Costituzionale. Il gruppo dunque non potrà più essere rappresentato ufficialmente in Consiglio mai suoi lavori con il programma che si era prefissato. “nelè stato creato per portare avanti progetti importanti per il nostro...

Pubblicità

MonrealeNews : La dottoressa Ficano, già segretario comunale di Monreale, reggerà il Comune di Modica fino alle elezioni previste… - gabrieleverneng : RT @NewSicily_TW: Ritorna la normalità nel quartiere del @ComunePalermo alle porte di Monreale. Adesso passano anche i bus. Il disagio era… - fainformazione : Borgo Molara, manto stradale riparato e viabilità ripristinata PALERMO - Riparato il manto stradale all’altezza… - fainfocronaca : Borgo Molara, manto stradale riparato e viabilità ripristinata PALERMO - Riparato il manto stradale all’altezza… - NewSicily_TW : Ritorna la normalità nel quartiere del @ComunePalermo alle porte di Monreale. Adesso passano anche i bus. Il disagi… -

filodirettomonreale.it

1976 fu trasferito a Palermo e infine a. I fatti I tre carabinieri sono stati barbaramente trucidati il 13 giugno del 1983 in via Scobar, mentre l'Ufficiale transitava in auto, ...... in occasione del 39° anniversario dell'eccidio, ha avuto luogo, a Palermo e a, una ... dell'Appuntato Giuseppe Bommarito e del Carabiniere Pietro Morici, vittime di agguato mafioso1983. "Monreale nel cuore" continuerà a lavorare per il paese, nonostante tutto - FiloDiretto all’ipotizzato contributo di alcuni imprenditori, attivi nel settore della distribuzione alimentare e dei giochi e scommesse, che avrebbero messo a disposizione del sodalizio le proprie attività ...Questa mattina, in occasione del 39° anniversario dell’eccidio, ha avuto luogo, a Palermo e a Monreale, una cerimonia di commemorazione in onore del Capitano Mario D’Aleo, dell’appuntato Giuseppe Bomm ...