Mondiali Qatar 2022 | il Costa Rica centra la qualificazione | Nuova Zelanda battuta 1-0

(Di martedì 14 giugno 2022) Ilè ufficialmente l’ultima squadra qualificata alla fase finale del Mondiale di. Sul campo neutro di Doha imeni hanno battuto nello spareggio laper 1-0, garantendosi il diritto a completare il girone della Coppa del Mondo che vedeva già al proprio interno Germania, Spagna e Giappone. Una grande gioia per Keylor Navas e compagni, che al termine di un lungo percorso sono riusciti a tornare al Mondiale per la quinta volta nelle ultime sei edizioni. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – Nemmeno il tempo di iniziare la partita, che al 3? lapassa già in vantaggio: bella giocata del giovanissimo Bennette, che mette in mezzo per Joel ...

- petrazzuolo : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - Il Costa Rica vola ai Mondiali, battuta 1-0 la Nuova Zelanda nello spareggio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - Il Costa Rica vola ai Mondiali, battuta 1-0 la Nuova Zelanda nello spareggio - Filo2385Filippo : RT @SkySport: ULTIM'ORA QATAR 2022 COSTA RICA QUALIFICATA AI PROSSIMI MONDIALI Decisiva la vittoria (1-0) contro la Nuova Zelanda #SkySpor… - sportface2016 : #Qatar2022 Il #CostaRica completa il quadro delle squadre partecipanti al Mondiale: battuta la #NuovaZelanda nello…

