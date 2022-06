MO: Draghi, 'visita Von der Leyen riafferma impegno Ue per Palestina' (Di martedì 14 giugno 2022) Ramallah, 14 giu. (Adnkronos) - "L'Italia collabora con le istituzioni palestinesi per offrire nuove prospettive di formazione e crescita ai giovani, attraverso borse di studio e partnership tra università. Condividiamo questi sforzi con il resto dell'Unione europea. Sono lieto che la visita della Presidente Ursula von der Leyen riaffermi l'impegno della Commissione nei confronti della Palestina". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Ramallah, 14 giu. (Adnkronos) - "L'Italia collabora con le istituzioni palestinesi per offrire nuove prospettive di formazione e crescita ai giovani, attraverso borse di studio e partnership tra università. Condividiamo questi sforzi con il resto dell'Unione europea. Sono lieto che ladella Presidente Ursula von derriaffermi l'della Commissione nei confronti della". Lo ha detto il premier Mario, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh.

