Dove si trova Alekseiè diventato un. L'attivista politico fra i più noti critici di Vladimir Putin non si trova più nella colonia penale Ik - 2 di Pokrov, nella regione russa di Vladimir, in cui dall'anno ...Home Estero Russia. Alexeytrasferito in una colonia sconosciuta a regime duro. Si teme per la sua vita Estero 14 ...dei dati con le prime sequenze del virus cancellati a Wuhan 24 Giugno ... Mistero Navalny, gli avvocati: «Non sappiamo dove si trovi». Nessuna traccia dell'oppositore di Putin Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato portato via dal carcere vicino Mosca dove era detenuto. Uno degli avvocati che era andato a trovare il dissidente in prigione è stato trattenuto ...Navalny si trovava nella colonia penale Ik-2 di Pokrov, nella regione russa di Vladimir, dall’anno scorso. Non sappiamo dove si trovi, né in quale colonia penale sia stato portato». Al rientro in patr ...