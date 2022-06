Minacce al sindaco di Galatone ed a consigliere comunale di Martina Franca Eletti domenica

(Di martedì 14 giugno 2022) Appena, due amministratori comunali sono stati minacciati in Puglia. Flavio Filoni, nuovodi, ha subìto un messaggio su social network con preannuncio di un proiettile, nel corpo del messaggio. Presenterà querela. Giovanni Basta, elettodinella maggioranza a sostegno del nuovoGianfranco Palmisano che sarà proclamato domani alle 16, ha rinvenuto due lettere contenenti, anche di morte. Indagine dei carabinieri. Per l’esponente politico non è la prima minaccia subita: alcuni anni fa venne imbrattato con scritte minatorie l’esterno del suo studio professionale. Questa deprecabile pratica va fermata. L'articoloal...

Pubblicità

NoiNotizie : Minacce al sindaco di Galatone (#Lecce) ed a consigliere comunale di Martina Franca (#Taranto) - VittoriaFz : RT @giovannabordo11: Oceaniche Follie - Giuseppi Conte: se arriviamo al Ballottaggio, mi trasferisco 15 gg a Palermo, a queste minacce il… - LecceSette : Galatone, minacce al neo-eletto sindaco Filoni - GraziaMontefal2 : RT @giovannabordo11: Oceaniche Follie - Giuseppi Conte: se arriviamo al Ballottaggio, mi trasferisco 15 gg a Palermo, a queste minacce il… - CatellaniLaura : RT @giovannabordo11: Oceaniche Follie - Giuseppi Conte: se arriviamo al Ballottaggio, mi trasferisco 15 gg a Palermo, a queste minacce il… -

GALATONE - Un velo di livore gratuito e anche dipesanti e di morte, mascherate dietro un nickname e un falso profilo social, che non ... al primo turno, del rielettoFlavio Filoni e ...GALATONE (Lecce) - Gravisui social contro iluscente neorieletto. Vittoria con nota amara per Flavio Filoni, primo cittadino di Galatone fresco di rielezione con il 50,45% di preferenze. Sul profilo ufficiale ...Appena eletti, due amministratori comunali sono stati minacciati in Puglia. Flavio Filoni, nuovo sindaco di Galatone, ha subìto un messaggio su social network con preannuncio di un proiettile, nel cor ...“Quelle minacce vennero pronunciate – sostiene il giudice per ... riporto’ gravi ferite. Napoli, il sindaco Manfredi: arresti dopo raid via Tribunali, ora più agenti in strada “Gli arresti disposti ...