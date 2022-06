Milan, Renato Sanches si avvicina: l'indizio social di Leao infiamma i tifosi (Di martedì 14 giugno 2022) Il commento di Rafa Leao scatena il popolo rossonero: un pallino rosso e uno nero. E' bastato questo per avvicinare ulteriormente Renato Sanches al Milan, obiettivo principale per rinforzare il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 14 giugno 2022) Il commento di Rafascatena il popolo rossonero: un pallino rosso e uno nero. E' bastato questo perre ulteriormenteal, obiettivo principale per rinforzare il...

AntoVitiello : ?? Renato #Sanches vicinissimo alla chiusura con il #Milan. Ultimi dettagli con il #Lille. Nei prossimi giorni dovre… - AlfredoPedulla : Il #Milan farà un’offerta per #Zaniolo (la #Juve sullo sfondo). #Deketelaere resta in quota. #Renato aspetta via libera - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - Pall_Gonfiato : Milan, Renato Sanches si avvicina: l'indizio social di Leao infiamma i tifosi - infoitsport : Calciomercato Milan – Prima Origi e poi Renato Sanches: il punto -