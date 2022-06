Milan, Castillejo verso il ritorno in Liga (Di martedì 14 giugno 2022) I prossimi saranno gli ultimi mesi al Milan per Samu Castillejo. Lo spagnolo non rientra nei piani del club rossonero e il suo agente sta lavorando... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) I prossimi saranno gli ultimi mesi alper Samu. Lo spagnolo non rientra nei piani del club rossonero e il suo agente sta lavorando...

Pubblicità

_Sim95_ : Ma caldara castillejo e duarte quando se ne vanno dal Milan?????? - Insider1899 : @gapuggioni certo, ma prima il Milan deve avere rassicurazioni in merito: per ora Castillejo rifiuta tutti i trasfe… - Tozambi_ : RT @FrankRN10: @milan_risorto Ah quindi ci sono problemi di infortuni o squalifiche e facciamo giocare in primavera? Ti dico solo che senza… - cesololinter194 : RT @FrankRN10: @milan_risorto Ah quindi ci sono problemi di infortuni o squalifiche e facciamo giocare in primavera? Ti dico solo che senza… - Spikol88 : @milan_risorto Ha ragione però, Castillejo ha fatto delle ottime riprese per la festa scudetto e ha spento le luci… -

Calciomercato Milan, concorrenza italiana: l'affare si complica Samuel Castillejo è destinato alla cessione, mentre tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias solo ... Calciomercato Milan, anche la Juventus su obiettivo rossonero Tra gli esterni destri offensivi che ... Milan, ecco la verità sulla conferma di Messias Con Castillejo ormai in uscita da mesi, anche uno tra Messias e Saelemaekers risulterebbe di troppo. In caso di addio al Milan attenzione al Monza dove ritroverebbe un tecnico che lo stima molto come ... Calciomercato.com Tempo di addii: a Casa Milan salutano in quattro E' tempo di pensare anche agli addii in casa Milan: oltre ai possibili nuovi acquisti, la dirigenza opta anche per qualche cessione ... Calciomercato Milan, concorrenza italiana: l’affare si complica La Juventus è in corsa per un obiettivo affascinante ma difficile del Milan per il reparto offensivo: potrebbe scatenarsi un derby italiano. Samuelè destinato alla cessione, mentre tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias solo ... Calciomercato, anche la Juventus su obiettivo rossonero Tra gli esterni destri offensivi che ...Conormai in uscita da mesi, anche uno tra Messias e Saelemaekers risulterebbe di troppo. In caso di addio alattenzione al Monza dove ritroverebbe un tecnico che lo stima molto come ... Milan, Castillejo dirà addio | Mercato | Calciomercato.com E' tempo di pensare anche agli addii in casa Milan: oltre ai possibili nuovi acquisti, la dirigenza opta anche per qualche cessione ...La Juventus è in corsa per un obiettivo affascinante ma difficile del Milan per il reparto offensivo: potrebbe scatenarsi un derby italiano.