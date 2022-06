Milan | Calabria mantiene la tradizione | capitano come Maldini e Baresi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 giugno 2022)ladel: dalle giovanili rossonere fino alla fascia die non solo Il nuovodelriportato La Gazzetta dello Sport, sarà Davide, con Theo Hernandez a fargli da vice. Davide, dall’alto delle sue 184 presenze in rossonero (più di chiunque altro) dovrà farsi valere in uno spogliatoio in cui gli equilibri saranno alterati da addii e nuovi arrivi.ista e rinnova ladei capitani cresciuti nel settore giovanile: Paolo, Franco, Fulvio Collovati, Aldo Maldera, ...