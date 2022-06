(Di martedì 14 giugno 2022) Dai dati diffusi da UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) emerge nel 2022 un dato "assolutamente drammatico": il numero deinelha superato, per la ...

Pubblicità

Ansa_Fvg : Migranti: Ics, superati i 100 milioni di 'forzati' nel mondo. Sabato cade la Giornata Mondiale del Rifugiato 2022… -

Agenzia ANSA

... il numero deiforzati nel mondo ha superato, per la prima volta, i 100 milioni. A ... Lo rende noto il presidente di(Consorzio Italiano di Solidarietà) Gianfranco Schiavone, annunciando ......tutte le rottee sul filo dei diritti umani. Partecipano, insieme agli autori Duccio Facchini e Luca Rondi On. Riccardo Magi Cristina Molfetta, Fondazione Migrantes Gianfranco Schiavone,... Migranti: Ics, superati i 100 milioni di 'forzati' nel mondo - Cronaca Dai dati diffusi da UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) emerge nel 2022 un dato "assolutamente drammatico": il numero dei migranti forzati nel mondo ha superato, per la prim ...Roma, 13 giu. (askanews) - Sono ormai sette anni che in Europa 'con strategie consapevoli, studiate e preparate' si operano respingimenti ...