Michelle Yeoh star della serie Netflix The Brothers Sun (Di martedì 14 giugno 2022) Un'imponente saga familiare ambientata nel mondo dei gangster di Taipei è la nuova fatica di Michelle Yeoh, la serie Netflix in otto parti The Brothers Sun. La serie Netflix intitolata The Brothers Sun ha trovato i suoi protagonisti. deadline annuncia l'ingaggio delle star Michelle Yeoh e Justin Chien per lo show ambientato nel mondo dei gangster di Taipei. La serie è firmata dal co-creatore di American Horror Story Brad Falchuk con Byron Wu. Michelle Yeoh, interprete della saga di star Trek e di hit come Everything Everywhere All at Once e Crazy & Rich Asians, interpreterà Mama Sun, mentre Justin Chien sarà Charles ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) Un'imponente saga familiare ambientata nel mondo dei gangster di Taipei è la nuova fatica di, lain otto parti TheSun. Laintitolata TheSun ha trovato i suoi protagonisti. deadline annuncia l'ingaggio dellee Justin Chien per lo show ambientato nel mondo dei gangster di Taipei. Laè firmata dal co-creatore di American Horror Story Brad Falchuk con Byron Wu., interpretesaga diTrek e di hit come Everything Everywhere All at Once e Crazy & Rich Asians, interpreterà Mama Sun, mentre Justin Chien sarà Charles ...

