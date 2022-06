“Mi hanno rubato tutto”. Guendalina Tavassi, è successo dopo la puntata dell’Isola dei Famosi (Di martedì 14 giugno 2022) Guendalina Tavassi, furto subito nelle ultime ore. A parlare e a svelare tutto ci ha pensato proprio l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi attraverso diverse storie postate sul social network Instagram. Poi il sito La Nostra Tv ha riportato per iscritto tutta la denuncia social fatta dalla donna, che ha mostrato ovviamente un bel po’ di nervosismo per l’accaduto. Una situazione sicuramente poco carina, che ha messo in difficoltà l’ex naufraga, la quale non si aspettava tutto questo. Guendalina Tavassi, furto inaspettato in stazione. Ma prima di soffermarci su questo, durante la puntata dell’Isola dei Famosi c’è stata una lite tra lei e Lory Del Santo. Guendalina ha accusato Lory ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022), furto subito nelle ultime ore. A parlare e a svelareci ha pensato proprio l’ex concorrentedeiattraverso diverse storie postate sul social network Instagram. Poi il sito La Nostra Tv ha riportato per iscritto tutta la denuncia social fatta dalla donna, che ha mostrato ovviamente un bel po’ di nervosismo per l’accaduto. Una situazione sicuramente poco carina, che ha messo in difficoltà l’ex naufraga, la quale non si aspettavaquesto., furto inaspettato in stazione. Ma prima di soffermarci su questo, durante ladeic’è stata una lite tra lei e Lory Del Santo.ha accusato Lory ...

Pubblicità

enzo_sicilia : RT @Gianl1974: Le telecamere di sorveglianza hanno registrato come i razzisti hanno sfondato le porte del negozio e poi hanno iniziato a 's… - thecrownred : RT @Gianl1974: Le telecamere di sorveglianza hanno registrato come i razzisti hanno sfondato le porte del negozio e poi hanno iniziato a 's… - FatimaCurzio : RT @Gianl1974: Le telecamere di sorveglianza hanno registrato come i razzisti hanno sfondato le porte del negozio e poi hanno iniziato a 's… - TeresaH51904170 : RT @Gianl1974: Le telecamere di sorveglianza hanno registrato come i razzisti hanno sfondato le porte del negozio e poi hanno iniziato a 's… - mario0549 : RT @Gianl1974: Le telecamere di sorveglianza hanno registrato come i razzisti hanno sfondato le porte del negozio e poi hanno iniziato a 's… -