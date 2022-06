“Mi dispiace, devi tornare a casa”. Isola dei Famosi, Ilary Blasi annuncia il concorrente eliminato (Di martedì 14 giugno 2022) Chi è stato eliminato alla 23esima puntata dell’Isola dei Famosi? Una serata incredibile e pregna di eventi, in cui è stato addirittura eletto il primo finalista. In collegamento, Alvin, ha fatto sapere che in Honduras da una parte c’era una tempeste elettrica e dall’altra un uragano. Problemi che alla fine hanno fatto saltare anche il collegamento con Milano. Una volta rientrati, si è parlato subito di televoto: Gennaro Auletto ha dovuto abbandonare Playa Palapa con il 7% dei voti (Marialaura 42%, Nick 32%, Estefania 19%). Il bacio di giuda l’ha dato a Mercedesz Henger. A quel punto si è dovuto scegliere il primo finalista: le prime a sfidarsi sono state le donne, che hanno dovuto scrivere su una lavagnetta il nome della collega che non meriterebbe la finale. Estefania ha pescato il cocco con una stella nera e, dunque, non ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Chi è statoalla 23esima puntata dell’dei? Una serata incredibile e pregna di eventi, in cui è stato addirittura eletto il primo finalista. In collegamento, Alvin, ha fatto sapere che in Honduras da una parte c’era una tempeste elettrica e dall’altra un uragano. Problemi che alla fine hanno fatto saltare anche il collegamento con Milano. Una volta rientrati, si è parlato subito di televoto: Gennaro Auletto ha dovuto abbandonare Playa Palapa con il 7% dei voti (Marialaura 42%, Nick 32%, Estefania 19%). Il bacio di giuda l’ha dato a Mercedesz Henger. A quel punto si è dovuto scegliere il primo finalista: le prime a sfidarsi sono state le donne, che hanno dovuto scrivere su una lavagnetta il nome della collega che non meriterebbe la finale. Estefania ha pescato il cocco con una stella nera e, dunque, non ha ...

Pubblicità

Gianfra73563148 : @matteosalvinimi Mi dispiace per te Salvini, ma se sei sceso nelle preferenze degli Italiani è solo per colpa tua,… - fedesaetta : @tommistanza mi dispiace zanzani ma non ti devi permettere tvb - seieventisei : @effeminuscola Se la mozzarella la devi scartare, tesoro mi dispiace ma non è una mozzarella quella che stai per mangiare... - fvallenangel : @diodeimorti devi prendere ancora punti mi dispiace - pensieri_strani : @ilbruttoanatr0c @sarra5090 Si chiama decenza, mi dispiace per lei se non la conosce. Se non sai pronunciare basta… -

Baldini: 'Voglio bene ai tifosi, ci hanno fatto vincere i playoff' È un ragazzo che mi seguiva, mi dispiace che ne abbia fatto 29. Fella Ha sofferto molto, non stava ... Per andare oltre alle difficoltà devi avere la speranza'. ORE 11.36 - 'Nardini è una persone ... Abbiamo indossato tutti una maglietta a righe perché innamorati di un gondoliere Devi poi considerare che i due esiti possibili della conversazione che vorresti avere col tuo amico ... mi dispiace davvero, trovarsi nella condizione di dover lasciare qualcuno può essere mille volte ... Donna Moderna È un ragazzo che mi seguiva, miche ne abbia fatto 29. Fella Ha sofferto molto, non stava ... Per andare oltre alle difficoltàavere la speranza'. ORE 11.36 - 'Nardini è una persone ...poi considerare che i due esiti possibili della conversazione che vorresti avere col tuo amico ... midavvero, trovarsi nella condizione di dover lasciare qualcuno può essere mille volte ... 5 cose della tua relazione a cui devi dire basta, subito