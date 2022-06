Meteo, scatta il "blocco Omega": l'aria sarà bollente, dove sarà impossibile uscire fuori (Di martedì 14 giugno 2022) Arriva una nuova fiammata di aria bollente. La settimana che è appena cominciata infatti sarà caratterizzata da un caldo anomalo che interesserà tutta la penisola. Scipione dunque farà sentire tutta la sua forza e, come sottolineano gli esperti di 3bMeteo, le giornate in cui si toccheranno temperature altissime saranno quelle di sabato 18 e domenica 19 giugno. Con l'arrivo dell'aria calda saremo di fronte alla terza ondata di afa sul nostro Paese nelle ultime settimane. Le temperature infatti supereranno abbondantemente le medie stagionali con picchi di 45 gradi come già avvenuto in Spagna. A quanto pare dietro questo fenomeno così anomalo ci sarebbe un particolare assetto sinottico che ha il nome di "blocco Omega". Questo fenomeno si andrà a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Arriva una nuova fiammata di. La settimana che è appena cominciata infatticaratterizzata da un caldo anomalo che interesserà tutta la penisola. Scipione dunque farà sentire tutta la sua forza e, come sottolineano gli esperti di 3b, le giornate in cui si toccheranno temperature altissime saranno quelle di sabato 18 e domenica 19 giugno. Con l'arrivo dell'calda saremo di fronte alla terza ondata di afa sul nostro Paese nelle ultime settimane. Le temperature infatti supereranno abbondantemente le medie stagionali con picchi di 45 gradi come già avvenuto in Spagna. A quanto pare dietro questo fenomeno così anomalo ci sarebbe un particolare assetto sinottico che ha il nome di "". Questo fenomeno si andrà a ...

