Meteo, le previsioni di mercoledì 15 giugno: Scipione rinforza, temporali sull'arco alpino (Di martedì 14 giugno 2022) Scipione rimane sull'Italia. L'anticiclone africano si rinforza ulteriormente portando sole e caldo su tutta la penisola. Si segnalano solo alcuni temporali sulle Alpi di Lombardia, Trentino Alto Adige e sul Cadore. arco alpino accarezzato anche da aria più fresca in quota. Nubi irregolari sulla Dorsale appenninica, ma con rare precipitazioni. Temperature meno calde al Sud.

Meteo, le previsioni di mercoledì 15 giugno: Scipione rinforza, temporali sull'arco alpino Le previsioni al Centro e in Sardegna Alta pressione sub - tropicale sulle regioni del Centro Italia. Tempo ampiamente soleggiato ovunque; si segnala solo un leggero aumento della nuvolosità sulla ... Arriva l'anticiclone Scipione in Italia, temperature roventi e temporali Sono le previsioni di Lorenzo Tedici ... Al centro: sole e caldo. Al sud: bel tempo. Giovedì 16. Al nord: sole e caldo al massimo. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: cielo sereno o poco ...